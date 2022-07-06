В последнее время появились слухи, что у телеведущей Ольги Бузовой завязались романтические отношения, и не с кем-нибудь, а с влиятельным политиком среднего возраста.
Более того, блогер Tatarka FM в YouTube-шоу "Злые языки" рассказала, что отношения у бывшей ведущей "Дома-2" настолько серьёзные и давние, что она собирается выйти замуж за своего избранника в следующем году.
Пиар-директор Бузовой Антон Богославский никак не удовлетворил любопытство общественности по этому поводу, сказав, что не будет ничего говорить о личной жизни своей подопечной, многозначительно добавив: "Счастье любит тишину".
Зато сама Бузова в разговоре с порталом Super полностью прояснила волнующий всех вопрос о своём возможном романе и скором замужестве.
Певица заверила, что по-прежнему свободна, и очень надеется, что предположения блогера о её встречах с загадочным политиком станут реальностью.
"Я была бы и рада, если бы у меня появился влиятельный мужчина, политик. Но пока я свободна. Поэтому, уважаемые влиятельные мужчины, не упустите шанс! По поводу девушки, в фантазиях которой я уже встречаюсь с кем-то, — спасибо вам, что загадываете правильные желания", — сказала Бузова.
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