Лоза: на абсолютно политическом детском "Евровидении" россиянам делать нечего

По мнению российского музыканта Юрия Лозы, на сцене детского вокального конкурса "Евровидение" талантам из России однозначно нечего делать.

Лоза убеждён, что на "Евровидении" всё сверх меры политизировано, и по-настоящему талантливым детям из РФ этот конкурс скорее принесёт вред, чем пользу, оставив психологическую травму на всю оставшуюся жизнь.

"Евровидение — это английский междусобойчик. Там нечего делать. Не зря этот конкурс давно называют англовидением. Англичане там все уже разрулили под себя. Абсолютно политический конкурс, на котором нет места российским детям. Представьте, что будет, если на невинного талантливого ребенка из России кто-то наедет там и обзовет еще "русским убийцей" и так далее. Это же травма на всю жизнь. Не нужно нам сейчас никуда ездить", — заявил Лоза в разговоре с ФАН.

Аналогичного мнения Лоза придерживается по отношению ко всем без исключения детским песенным конкурсам, а не только к "Евровидению". Музыкант уверен, что если дети "начинают рвать глотку раньше времени", то после ломки у них совсем может не остаться голоса. Детям, которые мечтают в будущем стать знаменитыми певцами и певицами, Лоза посоветовал в период ломки голоса молчать.