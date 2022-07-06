Друг Пугачёвой о её роскошном особняке в Юрмале: "Хорошее место для релакса"

На днях певица Алла Пугачёва вместе со своим супругом Максимом Галкиным и детьми переехала из жаркого Израиля в Юрмалу. Сразу после прибытия в Латвию знаменитости взяли в аренду роскошный особняк.

Об особенностях элитного жилья Примадонны в Прибалтике рассказал её близкий друг, пожелавший остаться неназванным.

"Она вся отделана деревом, это дает очень нежный аромат в доме. Потом там есть японский сад с трехкаскадным водопадом во внутреннем дворе — это хорошее место для релакса и размышлений. И, наконец, там мало окон, что создает ощущение защищенности от порой достаточно агрессивного для Аллы Борисовны "наружного окружения", где много папарацци и просто любопытных", — рассказал знакомый Пугачёвой в беседе с "МК".

Аренда особняка такого класса обходится его владельцу в 50 тысяч евро в месяц. Друг Примадонны уточнил, что у певицы никогда не было в планах покупки собственного дома в Юрмале, по причине его высокой стоимости и достаточно редких посещений Прибалтики.