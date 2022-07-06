На днях певица Алла Пугачёва вместе со своим супругом Максимом Галкиным и детьми переехала из жаркого Израиля в Юрмалу. Сразу после прибытия в Латвию знаменитости взяли в аренду роскошный особняк.
Об особенностях элитного жилья Примадонны в Прибалтике рассказал её близкий друг, пожелавший остаться неназванным.
"Она вся отделана деревом, это дает очень нежный аромат в доме. Потом там есть японский сад с трехкаскадным водопадом во внутреннем дворе — это хорошее место для релакса и размышлений. И, наконец, там мало окон, что создает ощущение защищенности от порой достаточно агрессивного для Аллы Борисовны "наружного окружения", где много папарацци и просто любопытных", — рассказал знакомый Пугачёвой в беседе с "МК".
Аренда особняка такого класса обходится его владельцу в 50 тысяч евро в месяц. Друг Примадонны уточнил, что у певицы никогда не было в планах покупки собственного дома в Юрмале, по причине его высокой стоимости и достаточно редких посещений Прибалтики.
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