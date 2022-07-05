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Директор Шатунова опроверг данные о госпитализации вдовы артиста

Шоу-бизнес

Директор солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов сообщил, что вдову российской звезды Светланы Шатунову не госпитализировали на фоне новостей о смерти исполнителя.

Директор Шатунова опроверг данные о госпитализации вдовы артиста

По словам Кудряшова, продюсер Сергей Герасимов, который рассказал о тяжёлом состоянии Шатуновой, не связан с родственниками певца. На самом деле она хорошо себя чувствует и на этой неделе планирует посетить Германию, подчеркнул директор звезды.

Также Кудряшов назвал Герасимова мошенником. Ещё директор Шатунова призвал воспринимать информацию только из официальных ресурсов музыканта.

"Это (Герасимов. — Прим. ред.) старая какая-то мерзкая жаба, которая назвала себя продюсером", — подчеркнул Кудряшов, слова которого передаёт Life.ru.

Ранее сообщалось, что Шатунова начала страдать из-за проблем с сердцем.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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