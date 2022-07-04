Шахназаров потребовал у сбежавших из РФ звёзд высказаться про обстрел Белгорода

Журналист Михаил Шахназаров, известный своим негативным отношением к сбежавшим из России после начала спецоперации на Украине звёздам, признался, что готов изменить о них своё мнение.

До этого Шахназаров публично выражал своё возмущение по поводу тех, кто спешно покинул свою страну на фоне критики спецоперации и происходящего на Украине. Однако сейчас журналист согласился принести извинения перед сбежавшими знаменитостями, если они выполнят одно условие.

Шахназаров считает, что того же Андрея Макаревича или Земфиру можно простить, если они хоть что-то скажут про обстрел украинской стороной Белгорода, случившийся 3 июля. Журналист напомнил, что результатом обстрела стала гибель трёх мирных россиян, а ещё двоих объявили пропавшими без вести.

"Если Макаревич, Гребенщиков, Шевчук или Земфира публично ужаснутся, осудят или просто скажут лишь слово — дайте знать", — приводит слова Шахназарова издание "Телепрограмма".

До этого Шахназаров уже дал совет ставшей фигуранткой громкого скандала бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой, порекомендовав ей устроиться на новую работу за границей, например, начать собирать клубнику в Польше.