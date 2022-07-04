Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Учёный предостерёг от вызывающих ишемическую болезнь сердца переработок
Пасечник про будущего главу Лисичанска: из действующих руководителей
Кулеба: почему Украину нельзя брать в НАТО, а Швецию и Финляндию можно
МВД ЛНР: подразделения РФ ведут наступление на Северск с двух направлений
Пасечник: день освобождения ЛНР станет красным днём календаря в Республике
Протестующие в Нукусе отняли у силовиков шумовые гранаты и напали на аэропорт
Алиханов: экономический ответ РФ может уничтожить "половину экономики Литвы"
Врач Мирзоева: сметану и кефир нельзя использовать при солнечных ожогах
В Германии сообщили о дефиците торгового баланса впервые с 1991 года

Шахназаров потребовал у сбежавших из РФ звёзд высказаться про обстрел Белгорода

Шоу-бизнес

Журналист Михаил Шахназаров, известный своим негативным отношением к сбежавшим из России после начала спецоперации на Украине звёздам, признался, что готов изменить о них своё мнение.

Шахназаров потребовал у сбежавших из РФ звёзд высказаться про обстрел Белгорода

До этого Шахназаров публично выражал своё возмущение по поводу тех, кто спешно покинул свою страну на фоне критики спецоперации и происходящего на Украине. Однако сейчас журналист согласился принести извинения перед сбежавшими знаменитостями, если они выполнят одно условие.

Шахназаров считает, что того же Андрея Макаревича или Земфиру можно простить, если они хоть что-то скажут про обстрел украинской стороной Белгорода, случившийся 3 июля. Журналист напомнил, что результатом обстрела стала гибель трёх мирных россиян, а ещё двоих объявили пропавшими без вести.

"Если Макаревич, Гребенщиков, Шевчук или Земфира публично ужаснутся, осудят или просто скажут лишь слово — дайте знать", — приводит слова Шахназарова издание "Телепрограмма".

До этого Шахназаров уже дал совет ставшей фигуранткой громкого скандала бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой, порекомендовав ей устроиться на новую работу за границей, например, начать собирать клубнику в Польше.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская
Популярное
Силовые структуры
Леонков: США скрыли реальное число поставленных на Украину РСЗО HIMARS

Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.

Леонков: США скрыли реальное число поставленных на Украину РСЗО HIMARS
Комбат ВСУ Майман: "Дело времени, когда в центре Киева поднимут русский флаг"
Силовые структуры
Комбат ВСУ Майман: "Дело времени, когда в центре Киева поднимут русский флаг"
Силовые структуры
Военный эксперт Рожин: ночная атака на Белгород стала самой мощной с начала СВО
Силовые структуры
ПВО ВС РФ сбила группу ракет ВСУ в небе над Курском
Любовь Степушова Фатальные ошибки Мирзиёева запустили процесс самоопределения Каракалпакии Любовь Степушова Александр Артамонов МИД Франции морочит голову России, работая на пользу НАТО Александр Артамонов Людмила Черткова Украина и Запад подбадривают друг друга не бояться России Людмила Черткова
Силовые структуры
Леонков: отступление ВСУ привело в бешенство Зеленского
Мир. Новости мира
Немецкие гаубицы PzH 2000 захвачены российскими военными на Украине
ВКС РФ нанесли удары с воздуха по объектам ВСУ в Харькове
Силовые структуры
ВКС РФ нанесли удары с воздуха по объектам ВСУ в Харькове
Последние материалы
Пасечник: боевикам ВСУ не дадут отобрать освобождённые территории ЛНР
Спецназ "Отважных" обратился к бойцам ВСУ с призывом сложить оружие
Азовец* начал сбор денег на протезы для возвращения к "кровавой битве"
Генпрокуратура Узбекистана: в ходе беспорядков в Нукусе погибли 18 человек
Военные ВСУ вошли в разрушенное здание и подорвались на своей мине
Мюллер: запасов газа в Германии хватит на срок от одного до двух месяцев
Собчак ответила на нападки Сабурова: "А как про главное, так "у меня ипотека""
Космонавты РФ развернули на МКС флаги республик в честь освобождения ЛНР
The Economist: контрнаступление Киева под Херсоном маловероятно
Яков Кедми сообщил о скором начале штурма Краматорска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников