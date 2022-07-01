Асмус в шоу "ОК на связи" разрушила стереотип о Козловском: "Чудесный партнёр"

Известная российская актриса Кристина Асмус в шоу "ОК на связи" рассказала о работе с коллегой Данилой Козловским и постельных сценах в сериале "Люся".

"В сериале у меня две с половиной постельные сцены, одна из них — интересная сцена в машине. На самом деле, это были ржачные съёмки. Мы дольше обсуждали, боялись и готовились, а снимали всё в один дубль, в один кадр — быстро, далеко, за занавеской, в одежде", — сказала Асмус.

Вместе с этим она заявила, что в прошлом считала Козловского высокомерным и эгоистичным человеком. Актриса беспокоилась, что не сможет с ним работать. При этом проект ей очень нравился, подчеркнула звезда.

"Он (Козловский. — Прим. ред.) чудесный партнёр, не потому, что мне нужно этически его защищать. Я хочу этот зрительский стереотип порвать", — отметила она.

По её словам, актёр работал со сломанным пальцем, который посинел.

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