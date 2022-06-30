Киркоров "послал" Dolce & Gabbana из-за их "неправильного поведения" в России

Король российской эстрады Филипп Киркоров объявил о завершении сотрудничества с французским брендом Dolce & Gabbana по той причине, что они "неправильно себя ведут" по отношению к России.

"Я сегодня послал их, они ведут в нашей стране себя неправильно. Я сказал, что я прекращаю с ними всякое сотрудничество раз и навсегда, все!" — заявил Киркоров, которого цитирует портал Super.

Можно только предполагать, чего стоило певцу это решение, потому что в течение долгих лет он оставался преданным поклонником нарядов Dolce & Gabbana, приобретая у этого модного дома огромное количество вещей. Короля поп-музыки постоянно занимал почётное место на модных показах бренда, а основатели и руководители модного дома Доменико Дольче и Стефано Габбана собственной персоной поздравляли Киркорова с днём рождения.

Ранее Dolce & Gabbana в числе прочих иностранных брендов объявили о своём уходе с российского рынка.