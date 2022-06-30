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Директор Шатунова: перед смертью певец записал пророческую песню "Каждому своё"

Шоу-бизнес

Певец Юрий Шатунов незадолго до своей смерти записал пророческую песню под названием "Каждому своё". Об этом сообщил директор артиста Аркадий Кудряшов.

Юрий Шатунов - Каждому своё / Премьера песни 2022

Лирическая композиция про перемены и свободу была опубликована на YouTube. Ролик набрал уже почти 800 тысяч просмотров.

"В начале этого года песню записали", — сказал в интервью РИА Новости директор Шатунова.

В комментариях к ролику пользователи попросили руководство РФ рассмотреть вопрос о присвоении музыканту звания Народный артист России посмертно.

"Ком в горле и слёзы от этой пророческой песни", — написала поклонница певца.

В лирической композиции есть следующие слова, которые поразили пользователей:

"Вот и я, подобно лёгкой птице, покидаю свой вчерашний плен. Расправляю крылья и лечу, наполняя лёгкие свободой".

Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причина смерти — обширный инфаркт.

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Автор: Юлия Миленина
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