Директор Шатунова: перед смертью певец записал пророческую песню "Каждому своё"

Певец Юрий Шатунов незадолго до своей смерти записал пророческую песню под названием "Каждому своё". Об этом сообщил директор артиста Аркадий Кудряшов.

Юрий Шатунов - Каждому своё / Премьера песни 2022

Лирическая композиция про перемены и свободу была опубликована на YouTube. Ролик набрал уже почти 800 тысяч просмотров.

"В начале этого года песню записали", — сказал в интервью РИА Новости директор Шатунова.

В комментариях к ролику пользователи попросили руководство РФ рассмотреть вопрос о присвоении музыканту звания Народный артист России посмертно.

"Ком в горле и слёзы от этой пророческой песни", — написала поклонница певца.

В лирической композиции есть следующие слова, которые поразили пользователей:

"Вот и я, подобно лёгкой птице, покидаю свой вчерашний плен. Расправляю крылья и лечу, наполняя лёгкие свободой".

Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причина смерти — обширный инфаркт.