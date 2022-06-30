Певец Юрий Шатунов незадолго до своей смерти записал пророческую песню под названием "Каждому своё". Об этом сообщил директор артиста Аркадий Кудряшов.
Лирическая композиция про перемены и свободу была опубликована на YouTube. Ролик набрал уже почти 800 тысяч просмотров.
"В начале этого года песню записали", — сказал в интервью РИА Новости директор Шатунова.
В комментариях к ролику пользователи попросили руководство РФ рассмотреть вопрос о присвоении музыканту звания Народный артист России посмертно.
"Ком в горле и слёзы от этой пророческой песни", — написала поклонница певца.
В лирической композиции есть следующие слова, которые поразили пользователей:
"Вот и я, подобно лёгкой птице, покидаю свой вчерашний плен. Расправляю крылья и лечу, наполняя лёгкие свободой".
Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причина смерти — обширный инфаркт.
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