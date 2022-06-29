По словам певца Прохора Шаляпина, его покоробила информация о том, что у родных неожиданно ушедшего из жизни Пьера Нарцисса не нашлось денег на его похороны.
Шаляпин рассказал, что он решил быть более дальновидным, и уже побеспокоился о средствах для своего захоронения в будущем.
Певец считает, что каждый обязан заранее продумать этот вопрос, и отложить определённую сумму на погребение, что Шаляпин, по его словам, уже и сделал.
"У меня есть мама, есть запасы. Каждый человек должен думать о своем уходе. Родственники и друзья должны иметь какие-то деньги. У нас уходят известные звезды и народные артисты, а у них не оказывается средств даже на место на кладбище", — сказал Шаляпин.
Ранее артист признался, что известие о безвременной смерти Пьера Нарцисса повергло его в шок. Он вспомнил, что виделся с ним не так давно, в прошлом месяце на публичном мероприятии, и тогда ничего не предвещало беды.
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