Шаляпин решил заранее подготовиться к самому худшему

По словам певца Прохора Шаляпина, его покоробила информация о том, что у родных неожиданно ушедшего из жизни Пьера Нарцисса не нашлось денег на его похороны.

Шаляпин рассказал, что он решил быть более дальновидным, и уже побеспокоился о средствах для своего захоронения в будущем.

Певец считает, что каждый обязан заранее продумать этот вопрос, и отложить определённую сумму на погребение, что Шаляпин, по его словам, уже и сделал.

"У меня есть мама, есть запасы. Каждый человек должен думать о своем уходе. Родственники и друзья должны иметь какие-то деньги. У нас уходят известные звезды и народные артисты, а у них не оказывается средств даже на место на кладбище", — сказал Шаляпин.

Ранее артист признался, что известие о безвременной смерти Пьера Нарцисса повергло его в шок. Он вспомнил, что виделся с ним не так давно, в прошлом месяце на публичном мероприятии, и тогда ничего не предвещало беды.