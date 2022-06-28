Риэлтер: Галкин не сможет продать подороже недвижимость в РФ через Пугачёву

Шоумен Максим Галкин, ныне проживающий и дающий концерты в Израиле, решил продать всю оставшуюся у него в России элитную недвижимость.

Чтобы сделать это с максимальной выгодой и лишний раз не "светиться" на родине, посредником в деле продажи будет его супруга, Алла Пугачёва, которая обещает приехать в Россию осенью, с началом нового учебного года.

Галкин подготовился к этому моменту, переписав все имеющуюся у него недвижимость на супругу. Как пишут СМИ, юморист надеется продать имеющееся у него имущество подороже, ведь, в отличие от него, Пугачёва свою репутацию после начала спецоперации никакими громкими заявлениями не запятнала.

По мнению риэлтера Татьяны Вавиловой, старания Галкина по переоформлению бумаг напрасны, так как конечная стоимость объекта не изменится от значащегося в документах имени собственника.

"Имя влияет, только если собственник состоит на учете в псих- или наркодиспансере, а вот его репутация отношения к продаже недвижимости не имеет. Выгоднее продать не получится", — аргументировала свою точку зрения риелтор, которую цитирует "Экспресс газета".