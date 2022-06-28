Адвокат: ждём объявления внебрачных детей Шатунова для получения наследства

Родные ушедшего из жизни солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова допускают появления в будущем внебрачных наследников артиста.

По словам адвоката Влада Подшибякина, для того, чтобы претендовать на наследство Шатунова, они должны будут сначала доказать, что на самом деле являются его родственниками.

А если при жизни певца не было известно ни о каких его внебрачных детях, то возможным наследникам придётся приложить немало усилий, чтобы это подтвердить.

"Если сейчас объявятся какие-то внебрачные дети, которые при жизни не были признаны его детьми юридически, то для того, чтобы им претендовать на наследство Шатунова, им необходимо будет для начала установить отцовство", — сказал Подшибякин.

Желающие получить наследство должны будут подтвердить своё родство с артистом юридически, иначе им не на что рассчитывать, заключил адвокат.