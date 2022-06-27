Российская певица Софья Таюрская прокомментировала предложение известного продюсера Иосифа Пригожина лишить исполнителей Little Big гражданства России на фоне переезда группы в Лос-Анджелес.
"У меня стоит на коленях тот, кто призывает лишить нас гражданства. Я знаю очень большой маленький секрет", — сказала Таюрская.
Вместе с этим она пригрозила раскрыть тайну Пригожина. Он назвал членов коллектива "малообразованными" из-за их критики военной спецоперации России по принуждению к миру в описании клипа Generation cancellation.
Ранее звёзды музыкальной группы Little Big сообщили, что покидают Россию.
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