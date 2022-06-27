Пользователей возмутило равнодушие телеведущей Ксении Бородиной к смерти солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова. Знаменитость подверглась критике за то, что не пришла проститься с легендарным музыкантом.
Комментаторы уверены, что Бородина как представительница бомонда должна была знать Шатунова, и как минимум не должна демонстрировать показное равнодушие к таким вещам.
"Больше всех орала, что ты из 90-х, мало верится, что ты не знала Шатунова", "вы публичный человек и должны реагировать на такие вещи, люди этого ждут", — написали пользователи.
Бородина не стала молчать и поспешила оправдаться за своё отсутствие на прощании с артистом, однако сделала это в довольно резкой форме.
"Лично мы не были знакомы, поэтому меня нет на прощании… Все? Или еще есть за что предъявить?" — спросила Бородина.
27 июня будет второй день прощания с безвременно ушедшим из жизни певцом Юрием Шатуновым. Если в первый день с музыкантом могли попрощаться все желающие россияне, то 27 июня сделать это смогут только родные, близкие и коллеги, журналистов и поклонников к Шатунову охранники уже не пустят.
Юрий Шатунов ушёл из жизни 23 июня в возрасте 48 лет, в результате обширного инфаркта.
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