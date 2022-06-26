Криминалист о лице Шатунова на последнем интервью: ему надо было срочно к врачу

По мнению криминалиста Софьи Болтовитиной, состояние солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова внушало опасения уже во время его последнего интервью.

Болтовитина отметила некоторые странности в положении глазного яблока и век певца, которые, по её мнению, явно указывали на необходимость срочно показать его доктору.

"У него склера глазного яблока излишне видна, у него положение нижнего века находится не в норме, там уже какие-то воспалительные процессы в организме. Уже по лицу видно, что с человеком что-то не в порядке, его надо срочно ко врачу везти смотреть", — отметила криминалист в ходе передачи "Пусть говорят".

Ранее директор Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал, что у 48-летнего артиста ночью остановилось сердце. Это произошло в машине скорой помощи, прибывшей на вызов к внезапно почувствовавшему себя плохо музыканту.

Тысячи поклонников Юрия Шатунова прощались 29 июня со своим любимцем в Москве на Троекуровском кладбище, неся ему охапки белых роз. Желающих проститься с певцом было так много, что церемонию прощания несколько раз прошлось продлевать.