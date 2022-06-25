Представитель МИД Захарова написала текст для песни на английском языке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала текст для песни на английском языке, которую исполнила российская певица Люся Чеботина.

Как сообщает РИА Новости, Захарова долгое время не могла найти исполнителя для своей песни June Song. Этой весной она познакомилась с Чеботиной. По её словам, после прослушивания демозаписи "всё сложилось".

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему песня написана на английском, Захарова подчеркнула: именно в таких словах "пришли эмоции".

"Мой личный вклад в импортозамещение", — добавила официальный представитель МИД.

Захарова уточнила, что часто пишет стихи во время перелётов и в командировках. В 2020 году состоялась премьера песни на её стихи "До предела". Исполнителями стали Максим Фадеев и Валерия. Кроме того, песни на стихи официального представителя МИД РФ исполняли Айна Гетагазова, Зара и Александр Коган.