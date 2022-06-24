Жена Шатунова не сможет присутствовать на публичном прощании с ним

Жены ушедшего из жизни певца Юрия Шатунова не будет на публичном прощании с мужем. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Звёздная пыль".

Как рассказал менеджер Шатунова Аркадий Кудряшов, Светлану Шатунову потрясла неожиданная и безвременная смерть супруга, и ей сейчас очень тяжело.

"Жены не будет на публичном прощании. Светлане очень плохо сейчас. Теперь мы боимся за ее здоровье", — рассказал Кудряшов.

Один из самых популярных музыкантов 90-х годов, солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов ушёл из жизни 23 июня. Отдыхая с друзьями, артист неожиданно пожаловался на спазм. Ему вызвали скорую, но врачи не смогли спасти кумира молодёжи - у него диагностировали инфаркт миокарда.

Близкие решили провести кремацию Юрия Шатунова. Попрощаться с любимым артистом можно будет 28 июня на Троекуровском кладбище, после этого певца кремируют.