Участники Little Big уехали из России в Штаты

Российские звёзды из группы Little Big покинули Россию. По данным представителей музыкантов, они живут в Лос-Анджелесе.

"Little Big — панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса. Супервирусный аудиовизуальный проект с фанатской базой, расширяющейся в США, России, Украине", — написали на официальном сайте исполнителей.

Ранее звёзды Little Big выпустили клип Generation Cancellation. В описании видео музыканты призвали прекратить военную спецоперацию России по принуждению к миру на Украине. Известно, что группу создали в 2013 году.