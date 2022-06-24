Российские звёзды из группы Little Big покинули Россию. По данным представителей музыкантов, они живут в Лос-Анджелесе.
"Little Big — панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса. Супервирусный аудиовизуальный проект с фанатской базой, расширяющейся в США, России, Украине", — написали на официальном сайте исполнителей.
Ранее звёзды Little Big выпустили клип Generation Cancellation. В описании видео музыканты призвали прекратить военную спецоперацию России по принуждению к миру на Украине. Известно, что группу создали в 2013 году.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент России Владимир Путин сообщил миру три новости, которые серьёзно повлияют на дальнейшие отношения с Западом.