Журнал о знаменитостях высмеял Панина и Брежневу за образ жизни за границей

Журнал о знаменитостях высмеял Алексея Панина и Веру Брежневу за образ жизни за границей.

На обложке свежего выпуска журнала "Тайны звёзд" запечатлены Вера Брежнева и Алексей Панин. Коллаж дополнен диалоговыми облаками, через которые певица и актёр жалуются на жизнь за границей.

"В Риме сплю на улице и пью с бомжами шампанское", — написано в облаке Панина.

Актёр действительно рассказывал в своих соцсетях, что ему пришлось спать на лавке в Риме и люди принимали его за бездомного.

"А я в Варшаве гружу фуры с раннего утра до позднего вечера", — якобы жалуется Брежнева.

Певица в своих социальных сетях не рассказывала, что грузит фуры, но говорила о том, что работает в волонтёрском центре, где она помогает собирать гуманитарную помощь для украинских беженцев.