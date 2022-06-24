Собчак: после похвал Канделаки в адрес Баскова Кобзон "перевернулся под землёй"

Телеведущая Ксения Собчак язвительно отреагировала на слова Тины Канделаки относительно певца Николая Баскова и его нынешнего положения в российском шоу-бизнесе.

По словам Собчак, ныне покойный певец Иосиф Кобзон "перевернулся под землёй", когда Канделаки заявила, что Басков теперь "уверенно" находится на его месте.

"Где-то под землёй перевернулся Кобзон. Кстати, Иосиф Давыдович в отличие от многих был близок с властью, но умел сказать "нет", — заметила Собчак.

Таким образом журналистка высказалась по поводу публикации Канделаки, посвящённой патриотизму Баскова и его публичным заявлениям в защиту РФ.

"А сейчас мы видим, как Коля Басков уверенно занимает место, некогда безраздельно занятое Иосифом Давыдовичем. Становится ведущим голосом большой империи", — сказала Канделаки.