Телеведущая Ксения Собчак язвительно отреагировала на слова Тины Канделаки относительно певца Николая Баскова и его нынешнего положения в российском шоу-бизнесе.
По словам Собчак, ныне покойный певец Иосиф Кобзон "перевернулся под землёй", когда Канделаки заявила, что Басков теперь "уверенно" находится на его месте.
"Где-то под землёй перевернулся Кобзон. Кстати, Иосиф Давыдович в отличие от многих был близок с властью, но умел сказать "нет", — заметила Собчак.
Таким образом журналистка высказалась по поводу публикации Канделаки, посвящённой патриотизму Баскова и его публичным заявлениям в защиту РФ.
"А сейчас мы видим, как Коля Басков уверенно занимает место, некогда безраздельно занятое Иосифом Давыдовичем. Становится ведущим голосом большой империи", — сказала Канделаки.
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