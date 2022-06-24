Актёр Сергей Бурунов рассказал, что для него значит быть русским: "Добрее быть"

В интервью Вячеславу Манучарову Сергей Бурунов рассказал, что для него значит быть русским. Его ответ был кратким и ясным.

"Уважать свою Родину, любить её, помнить своих предков, своих дедов, с*кой не быть, мразью не быть. Добрее быть", — сказал актёр.

Сергей Бурунов — российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, пародист и телеведущий. Известен своим участием в сериалах "Полицейский с Рублёвки", "Содержанки", "Домашний арест" и др. Его голосом в России говорят Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп, Адам Сэндлер и др. В 2018 году Бурунов получил премию "АПКиТ" за лучшую роль второго плана "Полицейский с Рублёвки в Бескудниково", а в 2019 году премию "ТЭФИ" за лучшую роль в телесериале "Мылодрама".