Перед смертью Шатунов подарил свои любимые иконы храму

Незадолго до своего ухода из жизни солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов подарил иконы, которые сопровождали его во всех поездках. Артист верил, что они защищают его от бед.

Как сообщает "Комсомольская правда", Шатунов возил с собой старинные иконы Ильи Пророка, Неопалимой Купины и сошествия Святого Духа, которым было больше двух веков. Сам певец рассказывал, что эти предметы старины оказались у него случайно.

"Был магазин комиссионный, в котором стояло много-много всякой утвари. И почему-то эти иконы приглянулись. Потом мы спросили: "Что это за иконы? Откуда они?” Нам сказали, что был храм, который сгорел, а иконы оставшиеся выставили на продажу", — говорил Шатунов.

Но позже артист решил преподнести свои любимые иконы сочинскому храму Преображения Господня в Хосте, посчитав, что "сочинцам они нужнее".

Один из самых популярных музыкантов 90-х годов, солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов ушёл из жизни 23 июня. Отдыхая с друзьями, артист неожиданно пожаловался на спазм. Ему вызвали скорую, но врачи не смогли спасти кумира молодёжи - у него диагностировали инфаркт миокарда.