Главврач Осипов: доктора боролись за жизнь Шатунова полтора часа

Певец Юрий Шатунов был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии 22 июня в 23.30. Ему начали оказывать первую медицинскую помощь, затем, уже в состоянии клинической смерти, его направили в сосудистый центр. Об этом рассказал главный врач Домодедовской Центральной городской больницы Андрей Осипов.

Он сообщил в беседе с РИА Новости, что бригада медиков — несколько кардиологов, реаниматологи, неврологи — боролись за жизнь Шатунова в течение полутора часов, но наступила смерть в результате острой сердечной недостаточности, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда. А причиной инфаркта стала бляшка, которая оторвалась и закупорила крупный сосуд сердца, пояснил доктор.

По его словам, скорая помощь сработала быстро. Шатунов находился на отдыхе, и друзья самостоятельно привезли его в больницу, где была оказана необходимая помощь. Однако спасти артиста не удалось.

Напомним, о смерти популярного исполнителя хитов восьмидесятых, солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова стало известно сегодня.