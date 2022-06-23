Разин удалил пост о планах судиться с Юрием Шатуновым после его смерти

До известия о трагедии с музыкантом Юрием Шатуновым продюсер коллектива "Ласковый май" Андрей Разин собирался судиться со своим подопечным по поводу прав на песни группы. Однако после ухода певца из жизни Разин удалил из соцсетей пост, в котором об этом говорилось.

Ещё 21 июня Разин сообщал, что у Шатунова не получится просвоить себе права на исполнение композиций "Ласкового мая". Продюсер пояснял, что правами на треки обладает компания из США, на которую также в своё время была проведена регистрация названия группы.

В течение последних нескольких лет Шатунов вёл судебные споры с Разиным касательно прав на исполнение композиций "Ласкового мая".

Ранее Разин назвал "ужасом" известие о смерти Юрия Шатунова, выразив надежду, что это всё-таки неправда. Позже продюсер "Ласкового мая" принёс соболезнования родным певца, отметив, что их связывали друг с другом многогранные отношения, "добрый и порой сложные", как сама жизнь.