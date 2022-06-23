Клавишник "Ласкового мая": я говорил с Шатуновым два дня назад

Музыкант группы "Ласковый май" Андрей Шишкин сообщил, что у него всего пару дней назад состоялся разговор с его коллегой Юрием Шатуновым, известие о трагической смерти которого 23 июня растиражировали все СМИ.

По словам клавишника группы, он их последний разговор состоялся два дня назад, и в нём ничего не предвещало близкой трагедии. Юрий Шатунов разговаривал бодро, как и всегда, отметил Шишкин.

"Я только об этом узнал. С Юрой я разговаривал в последний раз два дня назад, звучал он вполне себе оптимистически", — рассказал клавишник в беседе с РЕН ТВ.

Свои последние концерты Шатунов дал в Московской области. Певец выглядел абсолютно здоровым и бодрым, исполнив на радость поклонникам свои легендарные хиты, такие как "Седая ночь".

Ранее директор Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал, что у 48-летнего артиста ночью остановилось сердце. Это произошло в машине скорой помощи, прибывшей на вызов к внезапно почувствовавшему себя плохо музыканту.