Садальский рассказал о здоровье Шатунова: был в отличной форме

Новость о смерти известного певца, звезды поколения 80-х Юрия Шатунова повергла в шок многих россиян. Отреагировал на печальную весть и актёр Станислав Садальский, который недавно встречался с музыкантом.

По словам артиста, исполнитель народных хитов "Белые розы" и "Седая ночь" был в прекрасной форме и чувствовал себя хорошо.

"Я в шоке, сейчас позвонили, сказали, что скоропостижно скончался Юра Шатунов. Инфаркт в 48 лет, что это? Вечная боль сиротства или долетевшее копьё проклятья завистника? Совсем недавно мы с ним встречались у Андрея Малахова на съёмках, он был в отличной форме, красивый, спортивный, молодой, веселый", — написал Садальский.

Он отметил, что Шатунов был кумиром миллионов подростков СССР. Причём, больше всего его любили "девочки" всех возрастов — от дошкольниц до обитателей домов престарелых.

"Появление "Ласкового мая" в конце 1980-х было предопределено, группа стала символом развала нашей эстрады, и её завершающим аккордом перед гибелью великого государства. Но песни приняли, полюбили и любят до сих пор, как яркий осколок детства и юности. Прощай, Юрочка…" — заключил артист.