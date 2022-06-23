Певица Ирина Салтыкова шокирована известием о смерти Юрия Шатунова

Певица Ирина Салтыкова назвала шоком известие о неожиданной смерти солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова.

Напомним, певец скончался сегодня, 23 июня, ночью от сердечной недостаточности.

"Я пока ещё не могу осознать это. Для меня он молодой, здоровый парень, вёл нормальный образ жизни. Только у него по работе пошло хорошо, имею в виду его песни. Грустно очень. Хороший парень был", — в разговоре с RT сказала Салтыкова.

Шатунову было всего 48 лет.

Позже его директор и продюсер Аркадий Кудряшов сообщил, что причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.