Галкин будет строить карьеру в Америке

В Израиле в большим успехом прошли концерты российского шоумена Максима Галкина. Юморист не собирается останавливаться на достигнутом, и планирует активно покорять другие континенты. На сентябрь у Галкина уже анонсированы выступления в Австралии и Новой Зеландии, после чего он поедет радовать своих поклонников в США.

Фанатам юмориста такие планы пришлись по душе.

"Будем очень ждать. Нас тут много — украинцы, россияне", — с восторгом отреагировали поклонники артиста. "Нью-Йорк и Нью-Джерси вас тоже очень ждут, Максим!", — написали пользователи.

Ранее стало известно, что блогер Гаспар Авакян инициировал открытие уголовного дела в отношении шоумена Максима Галкина, о чём он проинформировал поклонников в своих соцсетях. Авакян написал заявление на Галкина в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Ростовской области. По настоянию блогера сделанные Галкиным заявления будут проверены на наличие в них экстремизма и фейков в отношении ВС РФ.

С самого начала российской спецоперации на Украине Галкин вместе с супругой Аллой Пугачёвой живёт в Израиле. О возвращении на родину звёздное семейство пока не говорит. Сейчас Галкин даёт серию концертов в Израиле, после чего будет радовать своими выступлениями поклонников в Европе, США, Австралии и Новой Зеландии.