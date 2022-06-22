По словам шоумена Гогена Солнцева, выпускник "Фабрики звёзд-2" Пьер Нарцисс умер из-за злоупотребления алкогольными напитками.
"Пьера водка сгубила. Мы с ним много лет приятельствовали. И каждый раз, когда виделись, он был навеселе", — приводит слова Солнцева издание Prozvezd.
В качестве примера артист привёл свадьбу актрисы Лены Лениной, когда Пьеру Нарциссу хватило полчаса, чтобы напиться, после чего у него были сложности с тем, чтобы просто подняться на сцену.
Солнцев вспомнил, что неоднократно советовал исполнителю хита "Шоколадный заяц" перестать пить, но его уговоры не возымели нужного эффекта.
"Пил Пьер много лет беспробудно — об этом все знали в тусовке. Я ему говорил много раз: "Давай, завязывай. Ни к чему хорошему это не приведет”. Он лишь отмахивался. Когда напивался, Пьер становился агрессивным", — рассказал Солнцев.
Ранее стало известно о смерти 45-летнего музыканта из Камеруна Пьера Нарцисса, у которого после операции на почке произошла остановка сердца.
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