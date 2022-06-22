Гоген Солнцев о причине смерти Пьера Нарцисса: "Водка сгубила"

По словам шоумена Гогена Солнцева, выпускник "Фабрики звёзд-2" Пьер Нарцисс умер из-за злоупотребления алкогольными напитками.

"Пьера водка сгубила. Мы с ним много лет приятельствовали. И каждый раз, когда виделись, он был навеселе", — приводит слова Солнцева издание Prozvezd.

В качестве примера артист привёл свадьбу актрисы Лены Лениной, когда Пьеру Нарциссу хватило полчаса, чтобы напиться, после чего у него были сложности с тем, чтобы просто подняться на сцену.

Солнцев вспомнил, что неоднократно советовал исполнителю хита "Шоколадный заяц" перестать пить, но его уговоры не возымели нужного эффекта.

"Пил Пьер много лет беспробудно — об этом все знали в тусовке. Я ему говорил много раз: "Давай, завязывай. Ни к чему хорошему это не приведет”. Он лишь отмахивался. Когда напивался, Пьер становился агрессивным", — рассказал Солнцев.

Ранее стало известно о смерти 45-летнего музыканта из Камеруна Пьера Нарцисса, у которого после операции на почке произошла остановка сердца.