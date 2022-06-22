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Данилко устроил русофобскую провокацию на концерте в Амстердаме

Шоу-бизнес

Андрей Данилко устроил русофобскую провокацию на благотворительном концерте Embrace Ukraine в Амстердаме.

Данилко устроил русофобскую провокацию на концерте в Амстердаме

Популярная в Европе Верка Сердючка изменила слова своего хита "Dancing Lasha Tumbai" и исполнила откровенно антироссийскую песню "Геть з України, москаль некрасівий" ("Прочь из Украины, москаль некрасивый").

С хитом Lasha Tumbai связан самый большой скандал в карьере Данилко. После того как артист исполнил в 2007 году эту песню на конкурсе "Евровидение", он получил огромную порцию хейта. Настолько огромную, что стал персоной нон грата на российском телевидение, радиоэфирах и концертах. Всё произошло из-за того, что русскоговорящим зрителям послышалось, что Данилко пел "Russia goodbye", а не "Lasha Tumbai".

Артист долгое время убеждал всех, что он не имел в виду ничего подобного. Что Lasha Tumbai — это неких диалект монгольского языка, что вдохновлялся он Виктором Цоем и его песней "Бошетунмай" и что эта фраза вообще не имеет никакого смысла. Но вот прошло 15 лет, и Данилко больше ненужно придумывать отговорки. Он открыто заявляет, что теперь эта фраза будет звучать только как Russia goodbye. При этом артист не исключает, что ещё приедет на заработки в РФ. Только вот кто его будет сюда приглашать — большой вопрос.

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Автор: Юлиана Смирнова
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