В смерть музыканта Пьера Нарцисса невозможно поверить, ведь он всегда был позитивным, энергичным и жизнерадостным человеком. Об этом заявила директор по запуску канала "MTV Россия", телеведущая Яна Чурикова.
В интервью Телеканалу "360" она отметила, что новости о смерти певца "не монтируются с реальностью".
По её словам, Пьер Нарцисс на всех мероприятиях выглядел радостным. Ведущая выразила уверенность в том, что россияне на долгие годы сохранят память о музыканте, который дарил им своё искусство и улыбку.
"В это невозможно поверить. Настолько жизнелюбивый и яркий, энергичный", — сказала Чурикова.
Ранее дочь 45-летнего Пьера Нарцисса сообщила о его смерти. Девушка добавила, что отец является для неё примером для подражания. Как пояснил источник kp.ru, певец скончался после операции на почках.
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