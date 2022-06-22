Чурикова: Пьер Нарцисс всегда был на позитиве, в его смерть невозможно поверить

В смерть музыканта Пьера Нарцисса невозможно поверить, ведь он всегда был позитивным, энергичным и жизнерадостным человеком. Об этом заявила директор по запуску канала "MTV Россия", телеведущая Яна Чурикова.

В интервью Телеканалу "360" она отметила, что новости о смерти певца "не монтируются с реальностью".

По её словам, Пьер Нарцисс на всех мероприятиях выглядел радостным. Ведущая выразила уверенность в том, что россияне на долгие годы сохранят память о музыканте, который дарил им своё искусство и улыбку.

"В это невозможно поверить. Настолько жизнелюбивый и яркий, энергичный", — сказала Чурикова.

Ранее дочь 45-летнего Пьера Нарцисса сообщила о его смерти. Девушка добавила, что отец является для неё примером для подражания. Как пояснил источник kp.ru, певец скончался после операции на почках.