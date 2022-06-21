Жулин: Загитова могла согласиться на бой с Бузовой только за большие деньги

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился своим мнением насчёт предстоящего боксёрского поединка, в котором примут участие певица и телеведущая Ольга Бузова и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Жулин признал, что бой между двумя известными девушками стоит того, чтобы его посмотреть. Однако он уверен, что Алина Загитова согласилась на участие в этом поединке только ради очень хорошего гонорара, иначе он просто не понимает, зачем фигуристке "просто так подставляться".

"Достаточно интересное мероприятие, я бы посмотрел. Но я думаю, что Алина просто так не согласилась бы на боксерский поединок. Наверное, ей очень хорошо заплатили, очень хороший гонорар положили. Просто так подставляться, я не понимаю зачем", — сказал Жулин в разговоре с "Матч ТВ".

Ранее спортивный комментатор анонсировал поединок между Бузовой и Загитовой, уточнив, что обе участницы будут бороться друг с другом в купальниках.