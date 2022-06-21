Депутат Луговой: с особняк Галкина надо переселить беженцев с Донбасса

Подмосковный особняк шоумена Максима Галкина должен быть передан тем, кому он сегодня особенно нужен — беженцам с Украины. Такая судьба должна постигнуть замок в деревне Грязь в том случае, если проверка выявит нарушения, имевшие место в ходе его строительства. Такое мнение выразил депутат от фракции ЛДПР Андрей Луговой.

Самому же Галкину парламентарий предложил наслаждаться жизнью за границей, там, где он сейчас живёт.

"Если в ходе проверки будут выявлены какие-то нарушения, то надо в особняк Галкина переселить беженцев с Донбасса. С морально-нравственной точки зрения поддерживаю идею. Сам же артист пусть радуется там, за пределами России", — сказал Луговой в беседе с РИА Новости.

Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачёвой уехали в Израиль в самом начале российской спецоперации на Украине, и пока не собираются возвращаться на родину. На весь июнь у Галкина расписаны концерты в израильских городах, а в августе звёздная чета планирует отправиться в Европу, в Юрмалу, где у Галкина тоже анонсированы выступления.