Губерниев: Ольга Бузова и Алина Загитова сразятся на боксёрском ринге

Согласно заявлению спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, на боксёрском ринге запланирован бой между двумя известными российкими звёздами — певицей Ольгой Бузовой и олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

Комментатор отметил, что об участии Бузовой в боксёрском поединке ему стало известно немного раньше, а про соперницу бывшей ведущей "Дома-2" он узнал буквально только что.

"Мне уже сказали, что она вроде как выйдет против Ольги Бузовой. Будет все отлично! А в качестве ринг-боя выйду я и буду показывать таблички с раундами", — сообщил Губерниев порталу Sport.24.

Телеведущий добавил, что обе девушки будут бороться в купальниках.

20-летняя Алина Загитова решила оставить спортивную карьеру в 2019 году, решив посвятить себя роли ведущей.

Также ранее стало известно об увлечении Загитовой боксом, что немало удивило её поклонников. Многие не могут понять, как такая нежная и женственная девушка могла выбрать такой "мужской" и грубый вид спорта.