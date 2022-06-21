Кормухина о новой работе Ивана Урганта: "На государственном телеканале"

Певица Ольга Кормухина приоткрыла завесу над занятостью известного телеведущего Иван Ургант после того, как его шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале оказалось закрыто.

Кормухина сослалась на публикацию актрисы Ларисы Бравицкой, из которой выяснилось, что Ургант в данный момент занят работой над новым форматом своей программы.

"Те, кто уезжал в "отпуск" без публичных заявлений, как Иван Ургант, например. Вернулся и тихой сапой работает над новым форматом своего шоу. На государственном телеканале", — сказано в посте Бравицкой.

Кормухина добавила, что всегда знала, что с карьерой Урганта всё будет в порядке, несмотря на некоторые недопонимания, связанные с событиями на Украине.

"А разве кто-то сомневался? Ну извините!", — добавила Кормухина.

Иван Ургант вместе с семьёй несколько месяцев отдыхал в Израиле, но уже в начале июня был в Москве.