Шахназаров: Чулпан Хаматову "съедят" актёры из Латвии из-за её высоких гонораров

Ранее появилась информация, что актриса Чулпан Хаматова получает по 800 евро за один спектакль в Латвии. Радиоведущий и журналист Михаил Шахназаров прокомментировал гонорары артистки и заявил, что местные актёры могут возненавидеть свою коллегу.

"Её латвийские акт`ры скоро съедят. Люди, там, в театрах, не знают, как за месяц столько заработать", — заявил журналист во время эфира "Абзац".

Также Шахназаров назвал Хаматову двуличной и напомнил, как актриса отказалась от государственных наград. После начала военной спецоперации Хаматова заявила, что для неё звание народной артистки ничего не значит, однако раньше она говорила обратное.