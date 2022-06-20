Кушанашвили: из-за отмены концертов Киркоров оказался на грани разорения

Российский исполнитель Филипп Киркоров переживает сложные времена в денежном плане после того, как начали отменяться его концерты. Об этом поведал публике журналист Отар Кушанашвили.

Телеведущий объяснил, что крупные артисты, такие как Киркоров, для организации своих дорогостоящих шоу берёт в банках значительные кредиты. А поскольку концерты Киркорова начали отменять, взятые ранее кредиты выплачивать артисту будет нечем.

"Ему возбраняют выступать — раз. Его обвинили в надругательстве над святыней, крестом и приписали ему неуважение к верующим. Два. Из-за того, что выступлений стало меньше, ему неоткуда отдавать ссуды, которые он брал", — сообщил Кушанашвили в ходе шоу "Каково?!".

Отмена концертов поп-короля российской эстрады была вызвана скандалом. В ходе своего юбилейного шоу, созданного к 55-летнему юбилею, в одном из номеров Киркоров пел, стоя на поваленном кресте, который являлся частью декораций к композиции. Реакция зрителей на это выступление оказалась неоднозначной, некоторые обвинили артиста в оскорблении чувств верующих. Из-за этого уже запланированные концерты Киркорова в российских городах стали отменяться.