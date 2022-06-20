Телеведущая Ляйсан Утяшева внимательно следит за своим питанием, чтобы всегда оставаться в форме. Гимнастка не может позволить себе есть всё, что ей хочется, в отличие от своего супруга, юмориста Павла Воли, который вообще не ограничивает себя во вкусностях, и при этом совершенно не поправляется.
Утяшева рассказала, что поначалу разница в режиме питания с мужем давалась ей непросто.
"Мне очень тяжело живется с человеком, которому можно все. Но я научилась с этим мириться. На отдыхе Паша ест 12 часов. Почти все время. Куда это все? Не в коня корм, конечно", — призналась телеведущая на YouTube-шоу "Дерзкая готовка".
Также Утяшева надеется, что их дочь София унаследует от отца его замечательный метаболизм.
"Для девочки это дико важно. Мальчишки не так акцентируют внимание на своей внешности, худобе", — добавила гимнастка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал ликвидацию генералитета украинской армии и отметил, что успешная операция является заслугой российской разведки.