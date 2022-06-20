Утяшева рассказала о сложности совместной жизни с Павлом Волей: ему можно всё

Телеведущая Ляйсан Утяшева внимательно следит за своим питанием, чтобы всегда оставаться в форме. Гимнастка не может позволить себе есть всё, что ей хочется, в отличие от своего супруга, юмориста Павла Воли, который вообще не ограничивает себя во вкусностях, и при этом совершенно не поправляется.

Утяшева рассказала, что поначалу разница в режиме питания с мужем давалась ей непросто.

"Мне очень тяжело живется с человеком, которому можно все. Но я научилась с этим мириться. На отдыхе Паша ест 12 часов. Почти все время. Куда это все? Не в коня корм, конечно", — призналась телеведущая на YouTube-шоу "Дерзкая готовка".

Также Утяшева надеется, что их дочь София унаследует от отца его замечательный метаболизм.

"Для девочки это дико важно. Мальчишки не так акцентируют внимание на своей внешности, худобе", — добавила гимнастка.