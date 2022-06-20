Лолита рассказала, как начала зарабатывать на старых шлёпках

Певица Лолита Милявская открыла поклонникам новый и очень нестандартный секрет заработка, при котором она начала получать деньги, просто ходя в своих шлёпках.

Лолита рассказала, что впечатлилась информацией о NFT-кроссовках, при помощи которых можно зарабатывать криптовалюту, и захотела попытаться сделать что-то похожее, используя свои старые шлёпки.

С этого момента артистка решила делать работы по саду своими силами, отказавшись от услуг садовника, и это, по её словам, уже принесло ей 200 долларов.

"Я хочу с вами поделиться хорошей новостью! Ура! Я сегодня заработала 200 долларов! Я ничего не делала, я только ходила. Я обрезала кусты, натерла мозоль секатором, объела шелковицу, я поломала ногти! Если бы я наняла кого-то на работу, я отдала бы примерно столько же. Но нет! Я не просто заработала! Это шлепки NFT! Кроссовки еще не купила", — поделилась Лолита своей радостью с поклонниками.

Ранее сообщалось, что Лолита собирается провести ближайшие месяцы на отдыхе в Болгарии вместе со своей семьёй.