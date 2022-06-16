У Галкина появился новый источник дохода – реклама путеводителей по Израилю

Проживающий с начала российской спецоперации в Израиле шоумен Максим Галкин занялся ещё одним новым для себя делом. Теперь муж Аллы Пугачёвой размещает в своём Telegram-канале рекламу путеводителя по израильским достопримечательностям.

В рекламных постах Галкин с увлечением рассказывает о самых интересных местах и развлечениях Тель-Авива.

"Одно из моих любимых мест в Тель-Авиве — парк Яркон, расположившийся вдоль одноименной реки в центре города. Парк огромный, очень зеленый. Можно найти любые развлечения для всей семьи: прокатиться на лодочках, подняться на воздушном шаре, повеселиться на горках, погулять по ботаническому саду", — повествует Галкин.

Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачёвой уехали в Израиль в самом начале российской спецоперации на Украине, и пока не собираются возвращаться на родину. На весь июнь у Галкина расписаны концерты в израильских городах, а в августе звёздная чета планирует отправиться в Европу, в Юрмалу, где у Галкина тоже анонсированы выступления.