Проживающий с начала российской спецоперации в Израиле шоумен Максим Галкин занялся ещё одним новым для себя делом. Теперь муж Аллы Пугачёвой размещает в своём Telegram-канале рекламу путеводителя по израильским достопримечательностям.
В рекламных постах Галкин с увлечением рассказывает о самых интересных местах и развлечениях Тель-Авива.
"Одно из моих любимых мест в Тель-Авиве — парк Яркон, расположившийся вдоль одноименной реки в центре города. Парк огромный, очень зеленый. Можно найти любые развлечения для всей семьи: прокатиться на лодочках, подняться на воздушном шаре, повеселиться на горках, погулять по ботаническому саду", — повествует Галкин.
Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачёвой уехали в Израиль в самом начале российской спецоперации на Украине, и пока не собираются возвращаться на родину. На весь июнь у Галкина расписаны концерты в израильских городах, а в августе звёздная чета планирует отправиться в Европу, в Юрмалу, где у Галкина тоже анонсированы выступления.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.