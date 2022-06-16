Соседов назвал шушерой покинувших Россию артистов и призвал предать их анафеме

Музыкальный критик Сергей Соседов жёстко раскритиковал знаменитостей, сбежавших из РФ на фоне специальной операции на Украине.

В интервью для "Телепрограммы" он высказался о покинувших страну звёздах. Эксперт полагает, что такое поведение общество должно осудить.

"Пятую колонну нельзя идеализировать. Её следует предать анафеме. Вся эта шушера, отщепенцы, которые уехали и непристойно говорят о РФ. Это должно порицаться", — отметил Соседов.

По его словам, сбежавшие артисты "неблагодарные и недостойные люди", ведь богатыми и знаменитыми они стали как раз в РФ. Ничего героического в том, что из-за рубежа сбежавшие певцы и артисты поливают нашу страну грязью, критик не видит. По его мнению, герои как раз те, кто остался в трудное время на Родине.

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