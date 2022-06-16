Галкин приоткрыл завесу над своей интимной жизнью

Юморист Максим Галкин в ходе выступления на одном из своих концертов рассказал пикантную историю. Он рассказал, что на днях к нему подошла одна из поклонниц и задала ему очень личный вопрос.

Слушательница спросила, какова истинная цель приезда Галкина в Израиль. Ведь, по её словам, в возрасте шоумена мужчины часто выбирают именно Израиль для "лечения того, что упало".

По словам Галкина, он был несколько озадачен таким вопросом. Но он смог изящно выйти из неловкого положения, ответив поклоннице, что "пока у него упало только зрение".

Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачёвой уехали в Израиль в самом начале российской спецоперации на Украине, и пока не собираются возвращаться на родину. На весь июнь у Галкина расписаны концерты в израильских городах, а в августе звёздная чета планирует отправиться в Европу, в Юрмалу, где у Галкина тоже анонсированы выступления.