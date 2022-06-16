Королёва поделилась семейным секретом красоты: клубника на лицо

Певица Наталья Королёва решила отдохнуть в Ставропольском крае. Там она задалась целью похудеть, однако не смогла устоять и наелась эклеров.

Как рассказала Королёва, в краевом центре её встретили с корзиной свежеиспеченных пирожных. И от такого лакомства она отказаться не смогла, хоть это и нарушило её планы насчёт похудения.

Кроме того, знакомые угостили её свежей клубникой, которой артистка сразу начала мазать лицо.

Она поделилась секретами красоты, которые передаются в её семье по женской линии, пишет издание newstracker. ru со ссылкой на соцсети звезды эстрады.

По словам певицы, нужно взять клубнику, попробовать на вкус и, если она хорошего качества, натереть ею лицо и шею.

Наталья заявила также, что после Ставрополя собирается посетить Железноводск. Если бы о том, что она поедет сюда, ей сказали два года назад, она никогда бы не поверила, призналась Королёва.