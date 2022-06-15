Певец и музыкант Эмин Агаларов уверен, что Валерий Меладзе, у которого в России возникли проблемы с концертной деятельностью, сможет с успехом выступить в США и Израиле.
Агаларов считает, что Меладзе имеет армию поклонников, поэтому без концертов исполнитель хита "Самба белого мотылька" не останется.
Азербайджанский музыкант убеждён, что зрители могут закидывать певца помидорами и кричать оскорбления из зала, однако интерес к Меладзе у публики не ослабнет.
"Если ты являешься артистом уровня Валерия Меладзе, который на протяжении 30 лет создавал целую библиотеку хитов, на твоих концертах в Тель-Авиве или в Нью-Йорке даже сейчас будет полный зал", — цитирует слова Эмина РБК.
В середине мая Валерий Меладзе признался, что шоу-бизнес его больше не прельщает. Певец решил заниматься очисткой воды, вспомнив свою первую специальность.
В Международный женский день Меладзе не допустили к участию в праздничном концерте из-за его критики спецоперации на Украине. Его заменили на Юрия Антонова.
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