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Максим Фадеев о невозможности карьеры за границей: "У меня теперь ничего нет"

Шоу-бизнес

По словам продюсера Максима Фадеева, он потерял все шансы на успех за границей с началом российской спецоперации на Украине.

Максим Фадеев о невозможности карьеры за границей: "У меня теперь ничего нет"

Фадеев пожаловался, что у него, как и у многих других его российских коллег, отобрали все профессиональные звания, регалии и преференции, просто вычеркнув из списков мировых композиторов и продюсеров.

"Я, к сожалению, лишился всех регалий на Западе, но вообще, я — профессор музыки. Меня лишили этого звания, лишили звания композитора. Есть такой каталог большой, он в Америке выпускается — "Мировые композиторы". Я там был, а меня просто вычеркнули. У меня забрали все деньги, у меня арестовали все счета — у меня теперь ничего нет", — рассказал Фадеев в беседе с изданием "Стархит".

Украинский кризис повлиял также и на возможность зарубежного отдыха композитора, который он устраивал себе раньше. Фадеев рассказал, что до спецоперации он по несколько месяцев жил в собственной вилле на Бали, однако после начала событий на Украине продюсер осознал, что пока не может уехать из России.

Фадеев был одним из тех, кто подверг критике российских знаменитостей, которые спешно уехали за рубеж с началом украинского кризиса. По его словам, такое поведение можно сравнить с "равнодушием к тяжелобольной матери".

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Автор: Светлана Нерадовская
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