Журналист Саглиани: Галкин принял неверное решение, уехав за границу

По мнению журналиста Ильи Саглиани, сбежавший из России телеведущий Максим Галкин "подставил" свою жену, Аллу Пугачёву, "подмочив её репутацию" своим необдуманным поведением.

Саглиани убеждён, что в изменившемся в худшую сторону отношении россиян к Пугачёвой и Галкину виноват исключительно последний.

"Негативная реакция народа — это следствие ошибки Максима Галкина! В тот момент, когда нашей стране нужна была поддержка, они уехали за границу! Это было неверное решение, которое сейчас ударило по репутации! Максим просто поспешил в своих выводах, неразумно поступил", — сказал Саглиани в беседе с "Экспресс газетой".

Журналист уверен, что статус "народных любимцев" просто не позволял звёздной паре высказываться и вести себя так, как они это сделали. Саглиани считает, что именно они должны были в первую очередь поддержать действия российского правительства и военных, а они поступили в точностью да наоборот — спешно покинули родину.

Журналист напомнил, что Галкин и Пугачёва должны были быть благодарны России, в которой они построили блестящую карьеру. И по этой причине им нужно было "не бежать с корабля, а поддерживать", заключил Саглиани.