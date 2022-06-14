По мнению журналиста Ильи Саглиани, сбежавший из России телеведущий Максим Галкин "подставил" свою жену, Аллу Пугачёву, "подмочив её репутацию" своим необдуманным поведением.
Саглиани убеждён, что в изменившемся в худшую сторону отношении россиян к Пугачёвой и Галкину виноват исключительно последний.
"Негативная реакция народа — это следствие ошибки Максима Галкина! В тот момент, когда нашей стране нужна была поддержка, они уехали за границу! Это было неверное решение, которое сейчас ударило по репутации! Максим просто поспешил в своих выводах, неразумно поступил", — сказал Саглиани в беседе с "Экспресс газетой".
Журналист уверен, что статус "народных любимцев" просто не позволял звёздной паре высказываться и вести себя так, как они это сделали. Саглиани считает, что именно они должны были в первую очередь поддержать действия российского правительства и военных, а они поступили в точностью да наоборот — спешно покинули родину.
Журналист напомнил, что Галкин и Пугачёва должны были быть благодарны России, в которой они построили блестящую карьеру. И по этой причине им нужно было "не бежать с корабля, а поддерживать", заключил Саглиани.
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