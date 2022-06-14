Российский актёр Павел Табаков высказался насчёт своей коллеги Ренаты Литвиновой, которая покинула Россию и сейчас находится во Франции.
Табакова и Литвинову связывает совместная работа в двух спектаклях, в которых артистка выступила в качестве режиссёра — "Северный ветер" и "Звезда вашего периода". Однако в связи с отъездом Литвиновой за границу её спектакли временно сняты с репертуара.
Табаков выразил надежду, что с возвращением Литвиновой показ её постановок возобновится.
"Возможно, она вернётся, мы продолжим играть и никаких проблем не будет. Конечно, это не от меня зависит. Но, надеюсь, так случится", — сказал Павел Табаков в беседе с Teleprogramma. pro.
Также актёр убеждён, что Литвинова пока не может прилететь в Москву из-за проблем со здоровьем, и в Париже она, по его словам, проходит необходимое ей сейчас лечение.
"Рената Литвинова по состоянию здоровья отлучилась в Париж. Пока госпиталь, где она находится, запретил ей летать", — добавил Табаков.
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