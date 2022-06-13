Бузова решила уехать из России на длительный срок

Ольга Бузова предупредила своих фанатов о том, что намерена надолго уехать из России.

Звезда ТВ и интернета рассказала, что посвятила всю себя своему шоу под названием "Вот она Я". После того, как грандиозная программа была показана зрителю, Ольга решила отправиться за рубеж.

"У меня реально аврал, не успеваю даже все дела доделать перед отъездом (я улетаю на полтора месяца). Параллельно съемки, выступления. Просто нахожусь в режиме нон-стоп", — сообщила Бузова поклонникам.

Знаменитость не назвала страну, в которую она собирается уехать. Публика предположила, что поющая ведущая отправится в Африку, чтобы продолжить съемки нового сезона шоу "Звёзды в Африке".

Ольга Бузова ранее объяснилась в любви к родине. Она отметила, что гордится тем, что русская. С Россией, по словам звезды "Дома-2" у неё связаны большие планы. Здесь она планирует выйти замуж и родить ребёнка.