Ведущая шоу "Давай поженимся" Роза Сябитова отреагировал на слова Станислава Садальского, который заявил, что Николай Цискаридзе провалился в роли телеведущего.
Стас Садальский констатировал, основываясь на телевизионном рейтинге, что Николай Цискаридзе неудачно дебютировал в роли ведущего шоу "Сегодня вечером", которое раньше вёл Максим Галкин.
Главная телесваха страны заступилась за звезду балета.
"С чего он вдруг говорит о провале? Если Садальский, как говорит, не смотрит телевизор, то, получается, из космоса берет информацию? Или звонит в небесную канцелярию? С чего вдруг провал? Критерии провала какие? Если брать тот факт, что часть зрителей пишет негативные комментарии в адрес Николая, то лично для меня это успех", — выразила своё мнение Сябитова.
Звезда ТВ уверена, что негативные отзывы зрителей свидетельствуют о неравнодушии публики и интересе к передаче.
"А всем, кто его критикует, хочу сказать: завидуйте молча!" — сказала звезда шоу "Давай поженимся!"
Ранее Садальский высказался о телевизионной работе Цискаридзе.
"Оглушительный провал у Коли", — заявил заслуженный артист РСФСР.
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