У Джастина Бибера диагностирован синдром Рамсея Ханта

Джастин Бибер в пятницу сообщил фанатам в соцсетях, что у него диагностирован синдром Рамсея Ханта, который вызывает у него частичный паралич лицевого нерва.

Недавно 28-летний поп-певец объявил, что приостанавливает свое мировое турне Justice World Tour из-за болезни, за несколько часов до своего первого запланированного концерта в Торонто.

Синдром Рамсея Ханта часто встречается у людей, которые перенесли ветрянку. У людей с этим синдромом вирус опоясывающего герпеса заражает лицевой нерв вблизи внутреннего уха. Это приводит к его раздражению и набуханию. Помимо паралича лицевого нерва, недуг может привести к потере слуха.

«Как видите, этот глаз не моргает, я не могу улыбаться этой стороной лица, эта ноздря не двигается», — объяснил Бибер в записанном видео. «Итак, эта сторона лица полностью парализована. Так что для тех, кто расстроен моими отменами выступлений, я просто физически, очевидно, не в состоянии сейчас выступать. Это довольно серьезно, как вы можете видеть", - заявил он.

Певец сказал, что он делает упражнения для лица и находит время, чтобы «отдохнуть, расслабиться и вернуться к работе". Но пока он не назвал предполагаемых сроков своего выздоровления.

Это уже третий случай, когда тур Бибера откладывается, предыдущие были отменены из-за пандемии COVID-19.