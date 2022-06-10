Лена Миро: Галкина в Россию пустят, но на его концерты никто не пойдёт

Блогер Лена Миро порассуждала над словами шоумена Максима Галкина, сказанными им во время одного из его израильских выступлений: "Всё равно обратно не пустят".

Блогер не верит, что кто-то может помешать Галкину вернуться на родину. Она убеждена, что он спокойно может прилететь обратно, в любой момент, если, конечно, сам этого захочет.

"Лично у меня нет сомнений, что Галкина как выпустили, так и впустят — в строгом соответствии с законами. Границы с Израилем вроде как открыты. Самолеты летают. Даже визу Максиму получать не нужно. Да и что вообще такое может означать — "обратно не пустят"? Встанут у трапа и скажут: "Не пустим"?" — задала риторический вопрос Миро.

Блогер уверена, что Галкин остерегается возвращаться в Москву по одной-единственной причине — финансовой. Артист чувствует, что его концерты могут не пойти российские зрители, а значит, он ничего не заработает.

"Пустить-то пустят, но вот беда — имею опасения полагать, что на концерты к нему народ массово не пойдет. А нет концертов — нет денег. Нет денег — как жить?" — заключила Миро.

До этого у Галкина уже прозвучала шутка о том, что он оставил на родине миллионы, из-за которых он будет вынужден вернуться.